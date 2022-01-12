Челябинской области выделили из федерального бюджета деньги на развитие туризма среди школьников

В правительстве региона уже готовы реализовывать новую туристическую программу для школьников. Фото: Олег УКЛАДОВ

Челябинская область и еще 17 регионов получили финансирование на развитие новой туристической программы для школьников с 5 по 9 классы. Деньги в размере 500 млн рублей выделил из федерального бюджета премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Главная цель программы: познакомить ребят с историей родного края в рамках небольших путешествий. Планируется, что в 2022 году данной услугой смогут воспользоваться около 8 300 детей, проживающих в области, — рассказали в правительстве региона.

Деньги на реализацию новой туристической программы для школьников поступят не только из федерального бюджета, но и регионального. Челябинская область на эти цели выделит 20 млн рублей. Минэкономразвития региона уже подготовил всю необходимую нормативно-правовую документацию для участия в программе.

Новая программа будет осуществляться в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Одним из его ключевых приоритетов является создание условий для доступного отдыха подрастающего поколения

Ранее три туристических проекта Челябинской области прошли конкурсный отбор и попали в «Корпорацию Туризм. РФ». Речь идет о появлении в регионе термального комплекса, грязелечебницы и всесезонного горнолыжного курорта. Их строительство будет финансово поддержано инвесторами.

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