Блогерша из Челябинска придумала простой способ, спасающий от эмоционального выгорания

Валерия Тарина планирует свой отдых в ежедневнике, что помогает ей бороться с выгоранием. Фото: planer_love_self / Instagram.com

26-летняя Валерия Тарина из Челябинска на своем канале в Tik-Tok рассказала, как ей удается справляться с эмоциональным выгоранием. Она ведет ежедневник-планер, в который записывает задачи, связанные с отдыхом. Эта методика помогает мозгу отвлечься от проблем и расслабиться. В беседе с корреспондентом «Хороших новостей» девушка рассказала, как ей в голову пришла такая идея.

— Я понимаю, что ничего собственно нового не придумала, все вычитала в литературе по психологии и собрала вместе. Даже не задаюсь вопросом про эффективность - мне достаточно, что для меня система работает, я это чувствую каждый день, — рассказала изданию Валерия.

Девушка планирует в ежедневнике связанные с отдыхом задачи не только на ближайшие дни, но и на недели и месяца. Она также ведет трекер привычек и список желаний: какие фильмы посмотреть, что почитать и куда сходить развлечься.

Валерия объясняет, что в ежедневнике нет никаких строгих заданий или правил, потому что для каждого понятие «отдых» имеет свое значение.

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