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Спорт12 января 2022 16:30

«Челбаскет» дома уступил ставропольскому «Динамо» в повторном матче чемпионата России

Игра завершилась с минимальным перевесом в пользу гостей
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
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«Челбаскет» уступил в повторном матче динамовцам из Ставрополя. Фото БК «Челбаскет».

«Челбаскет» уступил в повторном матче динамовцам из Ставрополя. Фото БК «Челбаскет».

Счет противостояния в Челябинске 71:76. Победа на стороне динамовцев, которые отыгрались за вчерашнее поражение.

Первую четверть гости выиграли со счетом 25:20, и постарались поставить плотный оборонительный заслон игрокам «Челбаскета». После первой половины игры динамовцы также вели 41:38. В итоге гости сумели довести дело до победы.

Лучшим в составе «Челмета» стал Андрей Логинов с коэффициентом полезности 27 (20 очков, 8 подборов, 3, передачи и 3 перехвата).

Следующие матчи «Челбаскет» также проведет на своей площадке 15 и 16 января против «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Начало матчей в ДПиШ на Алом поле (спортивнй корпус) в 17.00.

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