В Челябинской области коллекторы потребовали от должника деньги за свои услуги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области жительнице города Кусы пришло извещение о задолженности с неправомерно завышенной суммой. Выяснилось, что туда была включена плата за услуги коллекторского агентства.

Как рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе регионального УФСПП, микрофинансовая организация по праву передала долг жительницы коллекторам. После этого женщине начали поступать смс-сообщения и приходить почта с требованием возвратить деньги.

— Организация, действуя с целью возврата просроченной задолженности, ввело в заблуждение заемщицу относительно размера неисполненного обязательства – в общую сумму долга были включены расходы по взысканию просроченной задолженности в размере 2,5 тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении коллекторского агентства был составлен административный штраф в размере 51 тысячи рублей. Взыскивать с должника расходы за свою деятельность коллекторы по закону не должны.

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