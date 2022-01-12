«Трактор» в Нижнекамске уступил «Нефтехимику», но остался лидером чемпионата КХЛ

Лукаш Седлак стал автором второй шайбы в матче с «Нефтехимиком». Фото КХЛ,

До конца второго периода счет на табло был равный. Хозяева открыли счет. Гол Андрея Стася на 13-й минуте уравнял шансы команд. И снова «Нефтехимик» впереди, но в конце второго отрезка матча Лукаш Седлак делает счет 2:2.

В третьем периоде забивали только хозяева. За две минуты до сирены Павел Порядкин выводит «Нефтехимик» вперед — 3:2, а когда «Трактор» заменил вратаря на шестого полевого игрока, нижнекамцы забросили еще и четвертую шайбу, установив окончательный для себя победный счет.

Поражение в Нижнекамске оставляет «Трактор» на текущем первом месте в общей турнирной таблице КХЛ. Идущий на втором месте магнитогорский «Металлург» отстает на два очка, но провел на пару игр меньше.

Напомним, что по решению руководства КХЛ следующие два матча «Трактора» в Челябинске 15 и 19 января против «Торпедо» и рижского «Динамо» отменены из-за угрозы COVD-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru