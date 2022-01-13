Погода сжалится: сколько еще челябинцы будут обмораживать носы из-за лютых холодов

Утром 13 января у каждого второго на ресницах был иней Фото: Влад КОМЯКОВ

13 января температура в Челябинске опустилась до минус 28 (а по ощущениям были все 35). Из-за этого ученикам начальных школ отменили занятия. Но офисным сотрудникам повезло меньше: поэтому все, кто с утра шел на работу, успели обморозить носы и щеки. Но природа готова сжалится.

Уже днем, 13 января, синоптики «Гисметео» обещают потепление относительно утра. Столбики термометров поднимутся с 26 до 16 градусов. Тут уже не стоит бояться обморожений. Температура сохранится на сутки, а после — потеплеет еще на четыре градуса.

Скриншот: gismeteo.ru

Вечером в пятницу и на весь день субботы ожидаются -12, а к вечеру погода сделает еще один резкий скачок ближе к нулю. В Челябинске на улице станет минус 4.

Но при этом изменится поведение ветра: если в четверг утром порывы были слабые, то в пятницу и субботу скорость увеличится до 14 метров в секунду. А еще на город обрушатся снегопады, которые будут идти два следующих дня.

По данным Яндекс.Погоды, 14 января утром будет облачно с прояснениями и минус 18 градусов, днем пасмурно и 14, вечером и ночью — небольшой снег, температура поднимется до минус 11.

Скриншот: yandex.ru

А вот прогнозы на 15 января совпадают с прогнозами «Гисметео»: к вечеру субботы в Челябинске потеплеет на восемь градусов. Хотя по ощущениям — из-за юго-восточного ветра — будет -17.

Метеорологи сервиса World Weather дают аналогичные прогнозы: в пятницу утром челябинцы столкнутся с холодами, потому что на улице будет минус 18. К вечеру потеплеет до -11, но при этом начнется снег. И эта температура закрепится до воскресенья.

Скриншот: world-weather.ru

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