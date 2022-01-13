На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись два грузовика

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
Два большегрузных автомобиля столкнулись ранним утром 13 января в Ашинском районе. Авария произошла на 1578-м километре трассы М-5.
— 30-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил складывание полуприцепа, — рассказали в региональном управлении ГИБДД.
Фура вылетела на встречную полосу и столкнулась с Mercedes-Benz Actros с полуприцепом.
На месте происшествия скончался 50-летний водитель Actros. Известно, что погибший мужчина был жителем Оренбургской области.
Водительский стаж челябинца, управлявшего первым Mercedes-Benz — 12 лет. При этом только за последний год мужчину 7 раз привлекали к ответственности за нарушение правил движения.
Авария заблокировала движение по дороге. Чтобы растащить перегородившие трассу машины, на место происшествия пригнали тяжелую технику. На участке организовали реверсивное движение.
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