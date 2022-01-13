Мебель, елки и упаковка из интернет-магазинов: от чего южноуральцы массово избавлялись в новогодние каникулы

Бутылки от алкогольных напитков обычно выбрасывают в течение всего января. Фото: полигон ТБО

На Полигоне ТБО в Полетаево подвели праздничные итоги: всего за 10 первых дней нового года на линии сортировочного комплекса поступило 3,5 тысячи тонн отходов. В среднем сортировщики обрабатывали 350 тонн мусора в сутки, для сравнения — в обычные дни этот показатель составляет около 300 тонн. Увеличение объемов в новогодние каникулы является традиционным, и к работе в усиленном режиме на полигоне подготовились заранее.

— Динамика увеличения объема ТБО напрямую зависит от сезонности и праздников в особенности. В новогодние каникулы он традиционно вырастает минимум на 15%. Чтобы не допустить скопления поступающих ТБО в дни новогодних каникул, линии работали в усиленном режиме: количество работников в сменах было увеличено, а конвейеры двигались быстрее обычного, — рассказал замдиректора по производству Роман Рупотка.

В результате принятых мер 2022 год для коллектива ООО «Полигон ТБО» начался с отличного показателя — выборку ВМР удалось увеличить на 10%. Что касается морфологического состава мусорного потока, то он оказался с праздничным оттенком. Половину отходов, попавших на сортировку, составили картон и стекло — бутылки из-под шампанского, прочих горячительных напитков и продуктовые банки. И, если горы стеклотары стали результатом массовых застолий, то причины увеличения выброшенного картона явление новое. 90% бумажных отходов составила упаковка торговых интернет-площадок и маркетплейсов, спрос на услуги которых многократно вырос в связи с затянувшейся пандемией Covid-19.

— В эти новогодние праздники, в сравнении с прошлым годом, на сортировочных столах оказалось меньше пластика, но очень много упаковочной бумаги и коробок. Почти все с маркировками популярных служб доставок и интернет-магазинов. Думаем, что большое количество картона будет поступать весь январь, пока что оно не сокращается. Статистика по стеклу особенно не изменилась — его после Нового года всегда очень много, — прокомментировали в руководстве сортировочного комплекса ООО «Полигон ТБО».

Что еще выбрасывали в первых числах нового года чаще всего? Неожиданно жители решили расстаться с мебелью. Особенно, почему-то, южноуральцам надоели шкафы, диваны, тумбы и шифоньеры — крупногабаритного мусора такого типа было особенно много. Явление довольно необычное, ведь от подобного традиционно избавляются летом, когда начинается ремонтный сезон.

Быстро надоели и новогодние елки. Их стали выбрасывать и вовсе сразу после боя курантов — уже 1 января на полигон поступило около 400 хвойных деревьев, оказавшихся в мусоровозах наравне со смешанным ТБО. И это оказалось большой проблемой, существенно затруднившей сортировочный процесс.

— Конвейерные линии сортировочного комплекса не предназначены для обработки деревьев: стволы рвут ленту и ломают механизмы. Это неизбежно приводит к остановке процесса, а перезапуск возможен только после дорогостоящего ремонта. К сожалению, несмотря на призывы не помещать хвойные деревья в мусорные контейнеры, а размещать их на площадках для сбора КГО, жители выбрасывают елки вместе с остальными коммунальными отходами. Еще раз просим всех южноуральцев не делать этого! — обратились сотрудники Полигона ТБО к жителям Челябинской области.

Впрочем, на сортировочном комплексе отметили и положительную тенденцию: упаковка стала поступать в более качественном состоянии — жители все чаще складируют коробки не в контейнеры для смешанных ТКО, а отдельно, на площадках для крупногабаритных отходов. Это помогает увеличить выборку полезного вторсырья, пригодного к дальнейшей переработке и значительно сократить объем захоронения бумаги.

Все производственные участки предприятия продолжат работу в особом усиленном режиме до конца января. Именно столько, по прогнозам, будет поступать повышенный объем постпраздничных отходов. В ближайшие дни на полигоне ожидают большую волну новогодней хвои. Поступившие елки, сосны и пихты будут измельчать с помощью специального оборудования в щепу, из которой впоследствии изготовят технический грунт для нужд полигона.

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