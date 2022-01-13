Жители Магнитогорска не смогут поучаствовать в крещенских купаниях без QR-кода

Одной смелости для погружения в ледяную воду будет недостаточно, понадобится еще прививка
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Магнитогорске поучаствовать в традиционных крещенских купаниях смогут только привитые против коронавируса горожане.
Возле всех трех «официальных» купелей в городе установят обогреваемые палатки для переодевания и обогрева. Попасть в них смогут не все.
— В соответствии с требованием Роспотребнадзора вход в эти помещения возможен только при предъявлении QR-кода, — сообщили в мэрии Магнитогорска.
Проруби для желающих окунуться в Крещение в ледяную воду оборудуют на территории водно-гребной базы спортклуба «Металлург-Магнитогорск». Купаться разрешат с 18:00 18 января до 21:00 19 января.
Рядом с купелями будут дежурить врачи и полицейские.
В городской администрации предостерегли магнитогорцев от погружения в самостоятельно созданные проруби: рядом с ними не будет не только проверки QR-кодов, но и бригад скорой помощи и спасателей, готовых помочь в случае непредвиденной ситуации.
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