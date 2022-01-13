Жители Магнитогорска не смогут поучаствовать в крещенских купаниях без QR-кода

Одной смелости для погружения в ледяную воду будет недостаточно, понадобится еще прививка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Магнитогорске поучаствовать в традиционных крещенских купаниях смогут только привитые против коронавируса горожане.

Возле всех трех «официальных» купелей в городе установят обогреваемые палатки для переодевания и обогрева. Попасть в них смогут не все.

— В соответствии с требованием Роспотребнадзора вход в эти помещения возможен только при предъявлении QR-кода, — сообщили в мэрии Магнитогорска.

Проруби для желающих окунуться в Крещение в ледяную воду оборудуют на территории водно-гребной базы спортклуба «Металлург-Магнитогорск». Купаться разрешат с 18:00 18 января до 21:00 19 января.

Рядом с купелями будут дежурить врачи и полицейские.

В городской администрации предостерегли магнитогорцев от погружения в самостоятельно созданные проруби: рядом с ними не будет не только проверки QR-кодов, но и бригад скорой помощи и спасателей, готовых помочь в случае непредвиденной ситуации.

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