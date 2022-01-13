Стартовала продажа билетов на этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» на «Солнечной долине»

Фото: Минспорта Челябинской области

Международные соревнования состоятся на Южном Урале уже в шестой раз. Зрители смогут посетить финальные заезды 26 и 27 февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

В новом сезоне «Солнечная долина» примет «сдвоенный» Кубок мира. Он пройдет сразу после Олимпийских игр в Пекине, поэтому организаторы ожидают новоиспеченных олимпийских чемпионов и призеров главного старта четырехлетия. На сегодняшний день на старт заявлено 73 спортсмена из 13 стран мира.

Одна из особенностей южноуральского этапа – это уникальные награды, которые получают победители. Триумфаторов ждут не только фирменные медали, но и короны, изготовленные мастерами из Златоуста.

Зрителей приглашают посетить финалы состязаний. Для них будет организована развлекательная программа, курорт продолжит работать в обычном режиме: гости смогут покататься на трассах «Солнечной долины».

«Этапы Кубка мира по фристайлу на «Солнечной долине» каждый год вызывают большой интерес у южноуральцев. Трибуны всегда полные, болельщики поддерживают спортсменов и наслаждаются одним из самых зрелищных и экстремальных видов спорта. В этом году международный турнир на «Солнечной долине» станет особенными, ведь зрители смогут стать свидетелями борьбы между участниками Олимпийских игр. Помимо соревновательной части гостей нашего большого спортивного праздника ждет насыщенная развлекательная программа, также будут оборудованы фотозоны, точки питания и продажи сувенирной продукции», – рассказал вице-губернатор Челябинской область Вадим Евдокимов.

Приобрести билеты можно на сайте kassir.ru, а также в кассах ГЛК «Солнечная долина». Единый билет дает право посетить мероприятие в любой из соревновательных дней – или 26, или 27 февраля. Чтобы посетить оба дня соревнований, необходимо купить два билета. Стоимость разделена на несколько категорий и варьируется от 350 до 3500 рублей. Для детей до 6 лет вход свободный.

Мероприятие пройдет в формате COVID-19 FREE ZONE. Посетить соревнования смогут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспортом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.