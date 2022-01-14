В лето через «САМОЦВЕТЫ»: стать участником розыгрыша путешествий можно до конца января

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

Шумные новогодние праздники сменили зимние серые будни, а душа уже просит лета? Совсем не обязательно ждать несколько месяцев, чтобы погреться на солнышке. Нужно всего лишь приобрести украшения в сети салонов «САМОЦВЕТЫ» и стать участником розыгрыша семи путешествий!

Масштабная акция «Из зимы в лето» в самом разгаре! Чтобы стать участником, необходимо до 31 января совершить покупку на сумму от 15 тысяч рублей в салонах или интернет-магазине «САМОЦВЕТЫ» и получить купон. Далее зарегистрировать его на сайте. Чек и купон необходимо сохранить до момента розыгрыша.

Отметим, что купоны выдаются на каждые 15 тысяч рублей в чеке. Соответственно, чем дороже покупка, тем больше шансов на победу!

1 февраля в Прямом эфире в Instagram @samocvety.gold «САМОЦВЕТЫ» определят 7 счастливчиков, которые получат путевки в лето!

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