В Челябинске на участкового полиции завели дело за слив данных об умерших

Следствие считает, что преступление произошло в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинске участкового полиции заподозрили в сливе данных об умерших. В отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, в 2020 году полицейский получил взятку от предпринимателя в сумме более 10 тысяч рублей. В обмен на эти деньги он предоставил информацию о недавно умерших жителей Челябинска для последующего оказания коммерсантом ритуальных услуг.

Преступление было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Именно они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

— Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Собранные полицейскими материалы были переданы в органы следственного комитета для принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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