Челябинское УФАС оштрафовало «МРСК Урала» за нарушение сроков подключения магазина к сети

Согласно договору, крайним сроком присоединения магазина к сети было 14 января 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинское УФАС оштрафовало крупную сетевую компанию «МРСК Урала» за нарушение сроков подключения магазина в Южноуральске. Фирме предстоит выплатить сумму в размере 300 тысяч рублей. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Согласно договору, крайним сроком присоединения магазина к сети было 14 января 2021 года. Однако работы не были выполнены к этой дате. Из-за этого собственникам магазина пришлось обратиться в УФАС.

Во время разбирательств «МРСК Урала» выполнила свои обязательства перед заказчиком. Тем не менее компании все равно предстоит выплатить штраф, потому что правила сроков подключения были нарушены во второй раз.

Ранее УФАС выдало предупреждение «Пятерочке» за повышение цен на продукты в Челябинской области. Речь идет о яйцах, моркови, сливочном и подсолнечном масле

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