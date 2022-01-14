Спасатели предотвратили сход лавины в районе Миньяра Челябинской области

фото: пресс-служба ППС Челябинской области.

Спасатели Усть-Катавского отряда спустили снег со склонов горы Ягодная близ Миньяра. Опасная масса образовалась в непосредственной близости от автодороги и лыжных трасс.

Это стандартные мероприятия, которые спасатели проводят несколько раз за зиму, однако из-за обильных снегопадов на вершине все равно образовалась критическая масса.

— Высота снежного «козырька» на вершине Ягодной побила прошлогодний рекорд и в отдельных местах составила 4 метра, — сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области. — Зачищен участок в 250 метров.

Участок горы Ягодная — один из самых опасных, об этом автомобилистов предупреждает специальный знак. Самое масштабное ЧП произошло в 2008 году. Лавина сошла на перегоне Аша-Миньяр и накрыла пассажирский поезд. К счастью, обошлось без жертв.

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