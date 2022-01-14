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Общество14 января 2022 6:01

В Челябинской области дети объяснили, зачем прыгали через Вечный огонь

Полицейские разыскали школьников, на которых жаловались в администрации Троицка
Елена КОЛЧИНА
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Игры детей возмутили сотрудников муниципалитета. Фото: администрация Троицка

Игры детей возмутили сотрудников муниципалитета. Фото: администрация Троицка

Полицейские сумели найти троих детей, которые устроили игры в сквере памяти участников Великой Отечественной войны в Троицке. Младшеклассники с разбегу перепрыгивали пламя на мемориале. Происходившее возле Вечного огня сняла камера наружного наблюдения.

Школьники объяснили сотрудникам полиции, что не хотели никого обидеть, прыгая через Вечный огонь. Дети просто пытались согреться после прогулки по ледовому городку.

— Школьники характеризуются положительно, на профилактических учетах не состоят, ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Наказывать детей и их семьи не будут, но полицейские напомнили родителям об обязанностях по воспитанию, а с самими младшеклассниками провели профилактическую беседу, объяснив, что означает Вечный огонь и почему стоит бережно относиться к мемориалам.

Для профилактики новых происшествий сотрудники МВД в Троицке теперь обходят школы и проводят лекции о Великой Отечественной войне.

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