В Челябинской области дети устроили игры с прыжками через Вечный огонь

Взрослые на площади не обратили внимания на то, чем занимались школьники. Фото: администрация Троицка

В Троицке разыскивают школьников, устроивших игры рядом с Вечным огнем. Дети, разбежавшись, прыгали через пламя на мемориале. Их развлечения сняла камера наблюдения. Судя по отметкам на записи, все происходило вечером 11 января.

На кадрах видно, что на площади присутствовали взрослые, но никто из них не обратил внимания на поведение школьников. Ситуация, тем не менее, возмутила сотрудников администрации Троицка. В мэрии передали видеозаписи уличных камер в полицию и обратились к живущим в городе родителям с просьбой заняться воспитанием.

— Просим провести беседы со своими детьми о недопустимости подобного поведения, так как оно расценивается как осквернение памяти погибших и может повлечь за собой привлечение к ответственности, — заявили в мэрии.

Инциденты, связанные с мемориалами, происходят в Челябинской области регулярно. В Сатке минувшим летом девочки-подростки жарили на Вечном огне сосиски. А осенью скандал разгорелся в Миассе из-за бездомного, который пытался согреться, сжигая на Вечном огне пластиковые венки.

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