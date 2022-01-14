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Общество14 января 2022 7:18

Размер минимальной зарплаты в Челябинской области повысили до 16 тыс. рублей

С начала года изменилась сумма МРОТ
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
МРОТ пересчитали с 1 января

МРОТ пересчитали с 1 января

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Минимальный размер оплаты труда в Челябинской области вырос на 8,6% и теперь составляет 15 973 рубля 50 копеек. Новая сумма МРОТ установлена с 1 января.

Как сообщили в областном Главном управлении по труду и занятости, в России с начала 2022 года нижний порог вознаграждения для работника установлен в сумме 13 890 рублей, но в Челябинской области МРОТ увеличивается с учетом районного коэффициента — на 15%. В ЗАТО этот коэффициент еще выше, соответственно возрастает и размер МРОТ для тех, кто работает на закрытых территориях.

МРОТ увеличился на 8,6%, при этом в среднем на 8,6% за год выросли цены на продукты в магазинах Челябинской области. Отдельные категории товаров подорожали более значительно. В частности, яйца стали стоить на 29% процентов дороже, а цена на мясо увеличилась на 18,5%. Подешевело только спиртное.

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