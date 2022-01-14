В межуниверситетский кампус в Челябинске готовятся вложить на 5 млрд рублей больше, чем планировали

Аналогичные кампусы появятся в Москве, Томске и Нижнем Новгороде Фото: Анастасия ОСИПОВА

Создание межуниверситетского кампуса в Челябинске может обойтись в 14 млрд рублей. Такую сумму назвал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в интервью ТАСС.

Ранее стоимость кампуса оценивали в 9 млрд рублей. Новая сумма тоже, скорее всего, не станет окончательной. Сейчас проведены только предпроектные работы. Создание проекта займет весь 2022 год, а строить новые объекты начнут в лучшем случаев в следующем году.

Площадь зданий, которые должны появиться в межуниверситетском кампусе, превысит 125 тыс. квадратных метров. Это будут общежития для студентов и преподавателей, помещения для научной, образовательной и социальной деятельности.

Кампус разместится на территории ЧелГУ, за главным корпусом ЮУрГУ, а также в районе поселка Терема.

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