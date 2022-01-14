МФЦ для мигрантов в Челябинске построят за 254 млн рублей

Так должен будет выглядеть МФЦ. Иллюстрации из документации аукциона

В Челябинске нашли подрядчика для строительства Многофункционального миграционного центра на Университетской набережной. Контракт получило зарегистрированное в Свердловской области ООО «НПА Профиль-ПУ». За возведение здания и благоустройство прилегающей территории компания получит 253,6 млн рублей. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Аукцион по определению подрядчика состоялся со второй попытки. Первоначально за строительство МФЦ предлагали 228 млн рублей из регионального бюджета, но ни одна компания не подала заявку на участие. Тогда цену контракта повысили. «НПА Профиль-ПУ» стало единственным участником нового аукциона и согласилось взяться за работу, не снижая цены контракта.

Сдать МФЦ должны к декабрю этого года. По проекту, в двухэтажном центре откроются отделение паспортно-визовой службы, способное принимать до 300 человек в день, управление по вопросам миграции, медицинский центр по освидетельствованию иностранцев и лиц без гражданства. Кроме того, в МФЦ рассчитывают открыть гардероб для посетителей и буфет со столиками. На верхний этаж можно будет подняться на лифте. Рядом с корпусом МФЦ обустроят автопарковку и разместят несколько небольших клумб.

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