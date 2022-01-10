19-летний водитель, въехавший в людей на остановке Челябинска, сдал экзамен на права только с седьмого раза

Погибшей было 74 года. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Появилось видео смертельного ДТП на остановке «Поселок Бабушкина»в Челябинске, где 19-летний водитель врезался в группу людей. Трое из них сейчас находятся в больнице. Все пострадавшие — женщины. один человек погиб.

— Саму аварию я не видела, но я вызывала скорую. Прибежала когда, здесь уже молодая девушка лежала, там бабушка, там еще одна молодая женщина. А тут женщина — лежит, ноги-руки в разные стороны и вроде как в горло еще осколки воткнулись. Парень-водитель тоже тут рядом ходил, — рассказала КП-Челябинск Наталья. По ее словам, она первой вызвала скорую помощь.

Ситуацию прокомментировали в ГИБДД Челябинска. Как выяснилось, водительский стаж молодого человека — меньше полугода. Молодой человек сдал квалификационный экзамен на право управления в июле 2021 года с 7 раза. Кроме того он уже привлекался сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения.

Водитель Форд Фиеста не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо и врезался в пешеходов на остановке. В результате наезда 75-летняя женщина скончалась на месте. С травмами в больницу были доставлены еще три женщины (1974, 1987, 1941 годов рождения).

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