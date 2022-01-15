В Челябинске выбрали компанию, ответственную за содержание бездомных животных

Подрядчик будет осуществлять уход за бездомными животными в течение всего года. Фото: Андрей АБРАМОВ

Мэрия Челябинска завершила аукцион по поиску подрядчика, который будет отвечать за содержание бездомных животных в 2022 году. Победителем аукциона стала фирма «Наш дом». Информация об этом содержится на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 137 тысяч рублей, но в ходе торгов ее снизили до 90,5 тысяч рублей. Согласно контракту, поступивших бездомных животных подрядчику нужно будет лечить и обрабатывать от блох. Если есть необходимость, то их также следует стерилизовать и маркировать несмываемой меткой. После всех мероприятий питомцев нужно будет вернуть на прежнее место или подыскать для них новых хозяев.

Ранее в администрации Челябинска определили подрядчика, который займется отловом бездомных животных на территории города. Контракт получило ООО «Ремком». За каждое пойманное бездомное животное подрядчик получит 4082 рубля.

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