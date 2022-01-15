В Челябинской области полиция и МЧС будут совместно оказывать помощь попавшим в беду на трассах водителям

Руководитель челябинского главка Михаил Скоков провел заседание по профилактике правонарушений. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков договорился с главой регионального управления МЧС Юрием Буренко о сотрудничестве в оказании помощи водителям, которые попали в ДТП на федеральных трассах или застряли там из-за погодных условий. Соглашения о взаимодействии двух ведомств удалось достичь в ходе рабочей встречи. Как сообщили в пресс-службе челябинского главка, об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по профилактике правонарушений, которое проводил Михаил Скоков.

— Начальник ГУ МВД по Челябинской области довел до присутствующих договоренность, достигнутую в ходе его рабочей встречи с главой ГУ МЧС региона, о взаимодействии ведомств при оказании постоянной и незамедлительной помощи водителям на федеральных трассах, готовности использовать весь арсенал технических возможностей МЧС для устранения последствий ДТП и проблем, связанных с погодными явлениями, — сообщили в ведомстве.

Михаил Скоков во время обсуждения данной темы подчеркнул, что главным принципом служебной деятельности всегда должна быть помощь участникам дорожного движения.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан в период подготовки и проведения Крещения. Глава ведомства дал указание руководителям подразделений усилить контроль за подготовкой и несением службы личным составом, а также создать все условия, необходимые для качественного выполнения поставленных задач.

— При подъезде к купелям инспекторами ДПС должны осуществляться распорядительно-регулировочные действия. Следует предусмотреть парковочные места для водителей, обеспечить возможность въезда и выезда. Работа госавтоинспекторов должна быть направлена на создание комфортных условий для автомобилистов, — подчеркнул Скоков.

В завершение мероприятия структурным подразделениям регионального ГУ МВД были определены конкретные задачи по реализации профилактических мер, направленных на обеспечение правопорядка в регионе и безопасности граждан.

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