В Челябинске из-за пожара в школе во время уроков эвакуировали 200 детей

Пожар произошел в школе №152. Фото: yandex.ru/maps

В Челябинске сегодня днем произошел пожар в школе № 152 по улице Чичерина. Там загорелся электроприбор, который находился в техническом помещении на первом этаже. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, из здания самостоятельно эвакуировались 213 человек – 200 детей и 13 взрослых.

— До прибытия пожарных подразделений сотрудники школы ликвидировали горение огнетушителем. Было организовано проветривание помещений. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведмоства.

Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. В настоящий момент школа работает в штатном режиме. Точные причины возникновения пожара предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания.

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