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Происшествия15 января 2022 11:03

На Северо-Западе Челябинска маршрутка с пассажирами врезалась в столб

На месте аварии стоит реанимобиль
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Фото: Валентина Волкова / Telegram

Фото: Валентина Волкова / Telegram

В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в столб. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария произошла сегодня днем в 13:30 возле дома №68 на Комсомольском проспекте. — 32-летний водитель маршрутного автобуса № 91 не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — столб, — рассказали пресс-службе ведомства.

На месте происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и реанимобиль. По предварительным данным, медицинская помощь была оказана одному человеку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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