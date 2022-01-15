На Северо-Западе Челябинска маршрутка с пассажирами врезалась в столб

Фото: Валентина Волкова / Telegram

В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в столб. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария произошла сегодня днем в 13:30 возле дома №68 на Комсомольском проспекте. — 32-летний водитель маршрутного автобуса № 91 не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — столб, — рассказали пресс-службе ведомства.

На месте происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и реанимобиль. По предварительным данным, медицинская помощь была оказана одному человеку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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