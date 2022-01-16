23-летнего жителя Челябинской области будут судить за кражу телефона и денег со счета любовницы

Общий ущерб оценили в 82 тысячи рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В городе Озерск Челябинской области в суд направлено дело в отношении ранее неоднократно судимого 23-летнего парня. Его подозревают в том, что осенью 2021 года он перевел своим знакомым деньги со счета своей девушки, а потом забрал себе и сам телефон.

Со своей подругой парень познакомился на сайте знакомств. Отношения не сложились. Но перед расставанием он решил воспользоваться ее имуществом. Сначала втайне перевел деньги девушки на счета своих знакомых несколькими переводами через мобильное приложение. Потом он попросил на время и сам мобильник, который так и не вернул. Общий ущерб был оценен в 82 тысячи рублей. Материальный ущерб потерпевшей так и не был возмещен.

— В настоящее время производство по уголовному делу завершено. Обвинительное заключение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 (Кража) и часть 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество) утверждено прокуратурой и вместе с материалами направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Интересно, что на момент предъявления обвинений молодой мошенник уже был под домашним арестом. Причиной этому стали аналогичные преступления. Правда, их он совершил в Челябинске.

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