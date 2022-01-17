Челябинским студентам запретили выкладывать в соцсети фотографии с оружием и видео с вечеринок

Поведение молодых людей в интернете будут отслеживать Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Студентам Челябинского юридического колледжа запретили публиковать в соцсетях фотографии фривольного характера, а также любые материалы, которые хоть как-то способны затронуть репутацию учебного заведения. Объявление об этом появилось на официальной странице колледжа в соцсети.

— Если вы выложите, к примеру, в сеть свою фотографию с оружием в нерабочей обстановке, снимок, сделанный при пикантных обстоятельствах, или видео с застолья — вас ждет отчисление, — говорится в сообщении администрации.

В качестве обоснования такой строгой меры приводят правила внутреннего распорядка колледжа и принятые в нем «Правила поведения курсантов». Эти документы запрещают учащимся использовать в интернете ненормативную лексику и публиковать материалы, порочащие звание курсанта. Впрочем, в качестве санкций правила предусматривают не только исключение из учебного заведения, но также выговоры и замечания.

В администрации сообщили, что за поведением студентов Юридического колледжа в сети следят в ежедневном режиме.

Ранее резонанс среди челябинских интернет-пользователей вызвали выложенные учащимися в TikTok видео. В роликах студентки сплетничали о нарушениях в колледже и танцевали под музыку, которая не всем в аудитории понравилась. При этом на видео девушки появлялись в курсантской форме.

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