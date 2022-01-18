В Челябинске в аэропорту установят древнюю колесницу с Аркаима

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске в аэропорту имени Курчатова установят копию древней колесницы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» рассказала учредитель Фонда социальных и культурных инициатив 2020 Ирина Текслер.

Дело в том, что в Челябинской области сняли фильм «Аркаим: колесница времени». Он повествует об уникальной находке — синташтинской колеснице бронзового века, которая была изобретена задолго до египетских и греческих. Для проведения эксперимента в фильме была воссоздана ее копия — она и будет стоять возле аэропорта.

— Люди, которые приезжают и уезжают смогут увидеть ее и задаться вопросом: а почему в Челябинской области в аэропорту стоит колесница? Там установят небольшой экран, на котором будет идти сопровождающий ролик. Главное, чтобы люди задавали себе вопросы и искали на них ответы, — считает Ирина Текслер.

Когда именно там появится колесница, неизвестно, а вот фильм выйдет совсем скоро — 29 и 30 января его можно будет посмотреть в челябинских кинотеатрах, а затем на федеральном телеканале «Моя планета».

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