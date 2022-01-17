Житель Челябинской области выиграл квартиру, но отказался от нее

Фото: "Столото"

Водитель Юрий Иванов из Челябинской области выиграл квартиру. Удачным для него стал новогодний тираж государственной «Жилищной лотереи».

Как рассказали в пресс-службе «Столото», от новой жилплощади победитель отказался предпочел получить приз деньгами. Стоимость квартиры — 1,7 млн рублей. Эту сумму Юрий Иванов отдаст за ипотеку: ранее он с семьей в кредит купил загородный дом, сейчас живет в нем вместе с супругой, разводит на участке кур, свиней и коз.

Прежде, чем получить большой выигрыш, Юрию Иванову пришлось немало денег потратить на лотерейные билеты. В розыгрышах он участвовал много лет.

Выигрышный билет житель Челябинской области купил в торговом центре, куда приехал с супругой за продуктами к новогоднему столу.

— Я хотел купить билеты другого розыгрыша, а сотрудница киоска вежливо порекомендовала взять «Жилищную лотерею». Попросил дать мне один билет сверху пачки. Он и оказался счастливым, — рассказал победитель, добавив, что если бы он не прислушался к совету продавщицы, выигрыша бы не случилось.

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