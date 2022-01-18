В центре Челябинска сгорела «Газель»

Автомобиль выгорел изнутри
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
На проспекте Ленина в Челябинске сгорела «Газель», принадлежащая транспортной компании «Стрилайн». Инцидент произошел рядом с перекрестком с улицей Энгельса.
Грузовик удалось потушить
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
На место происшествия прибыли две пожарные машины
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
В региональном ГУ МЧС сообщили, что люди при происшествии не пострадали. Машину удалось потушить.
Движение на перекрестке затруднено
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
В машине ехали два человека
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
— Я ехал в управление тепловых сетей, вез женщину. На перекрестке увидел воспламенение под капотом. Резко припарковались, только забрали документы и выбежали. Потом все загорелось. Машина горела минут семь. Мы не пострадали, отделались испугом, — рассказал журналисту КП-Челябинск водитель сгоревшего грузовика.
Машина ехала без груза
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
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