В центре Челябинска сгорела «Газель»

Автомобиль выгорел изнутри Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

На проспекте Ленина в Челябинске сгорела «Газель», принадлежащая транспортной компании «Стрилайн». Инцидент произошел рядом с перекрестком с улицей Энгельса.

Грузовик удалось потушить Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

На место происшествия прибыли две пожарные машины Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В региональном ГУ МЧС сообщили, что люди при происшествии не пострадали. Машину удалось потушить.

Движение на перекрестке затруднено Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В машине ехали два человека Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

— Я ехал в управление тепловых сетей, вез женщину. На перекрестке увидел воспламенение под капотом. Резко припарковались, только забрали документы и выбежали. Потом все загорелось. Машина горела минут семь. Мы не пострадали, отделались испугом, — рассказал журналисту КП-Челябинск водитель сгоревшего грузовика.

Машина ехала без груза Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

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