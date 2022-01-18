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Происшествия18 января 2022 5:30

В центре Челябинска сгорела «Газель»

Водитель и пассажирка чудом успели спастись
Авторы (2):
Елена КОЛЧИНА
Егор ПОБЕРЕЙ
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Автомобиль выгорел изнутри

Автомобиль выгорел изнутри

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

На проспекте Ленина в Челябинске сгорела «Газель», принадлежащая транспортной компании «Стрилайн». Инцидент произошел рядом с перекрестком с улицей Энгельса.

Грузовик удалось потушить

Грузовик удалось потушить

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

На место происшествия прибыли две пожарные машины

На место происшествия прибыли две пожарные машины

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В региональном ГУ МЧС сообщили, что люди при происшествии не пострадали. Машину удалось потушить.

Движение на перекрестке затруднено

Движение на перекрестке затруднено

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В машине ехали два человека

В машине ехали два человека

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

— Я ехал в управление тепловых сетей, вез женщину. На перекрестке увидел воспламенение под капотом. Резко припарковались, только забрали документы и выбежали. Потом все загорелось. Машина горела минут семь. Мы не пострадали, отделались испугом, — рассказал журналисту КП-Челябинск водитель сгоревшего грузовика.

Машина ехала без груза

Машина ехала без груза

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

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