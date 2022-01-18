Теплые палатки поставят только рядом с двумя из шести крещенских купелей в Челябинске

Искупаться в ледяной воде можно будет на Смолино Первом озере и Шершневском водохранилище Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске к традиционным крещенским купаниям подготовили шесть прорубей на водоемах. Все купели оборудовали лесенками с перилами и специальным антискользящим покрытием, чтобы желающие окунуться в ледяную воду могли безопасно для нее добраться. Рядом с купелями поставят также палатки для переодевания. На четырех площадках эти палатки будут обычными, а еще на двух (возле пляжей «Смолино Парк» и «Восточный берег») — обогреваемыми.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», проруби будут доступны с 18:00 18 января до 15:00 19 января. На водоемах будут дежурить полицейские и спасатели, а с 22:00 18 января до 3:00 19 января — еще и бригады скорой помощи.

На трех челябинских водоемах откроют по две оборудованных купели. На Шершневском водохранилище — возле пляжа «Каспийский берег» и рядом с домом №1 по улице Красных казаков.

На озере Смолино — у гостиницы «Смолинопарк» и у Богоявленского мужского монастыря.

На озере Первом — рядом с пляжами «Первоозерный» и «Восточный берег».

В городской администрации предупредили, что в ледяную воду не стоит погружаться людям с хроническими заболеваниями, беременным и детям. Кроме того. купание способно дополнительно ослабить иммунитет, а во время пандемии коронавируса это особенно опасно.

В Челябинской епархии РПЦ напомнили, что крещенские купания не являются церковным таинством.

— То, что делают люди сегодня, окунаясь в прорубь на праздник Крещения, — это больше народная забава, которую церкви пришлось поддержать, чтобы был хоть какой-то контроль и внимание прихожанам. Ошибочно считать, что если человек окунулся в прорубь, то ему прощаются все грехи, — рассказал настоятель челябинского храма великомученика Пантелеймона Целителя Владимир Панарин. Он добавил, что сам не участвовал в купаниях и не знает ни одного священника, который бы это делал.

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