В Челябинске такси после ДТП врезалось в столб

Фото: читатель КП
В Челябинске произошла авария с участием двух легковых автомобилей. На одном из них – наклейки сервиса такси.
ДТП случилось на улице Героев Танкограда.
Такси застряло возле столба. Фото: читатель КП
Такси после столкновения оказалось за пределами проезжей части. Оно наехало на снежный вал и столкнулось с бетонной электроопорой.
Второй автомобиль тоже оказался поврежден: у него вмятина на боку и разбита вся передняя часть.
О пострадавших не сообщается. В ГИБДД Челябинска пока не смогли прокомментировать информацию о происшествии.
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