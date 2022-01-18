В Челябинске такси после ДТП врезалось в столб

Фото: читатель КП

В Челябинске произошла авария с участием двух легковых автомобилей. На одном из них – наклейки сервиса такси.

ДТП случилось на улице Героев Танкограда.

Такси застряло возле столба. Фото: читатель КП

Такси после столкновения оказалось за пределами проезжей части. Оно наехало на снежный вал и столкнулось с бетонной электроопорой.

Второй автомобиль тоже оказался поврежден: у него вмятина на боку и разбита вся передняя часть.

О пострадавших не сообщается. В ГИБДД Челябинска пока не смогли прокомментировать информацию о происшествии.

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