Мошенники выманили 300 тысяч рублей у челябинской пенсионерки, придумав ДТП с участием ее дочери

Мошенники позвонили женщине два раза. Фото: Александр Подгорчук

В Челябинске телефонные мошенники выманили 300 тысяч рублей у 73-летней пенсионерки. Женщине сказали, что ее дочь якобы попала в серьезное ДТП. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на Северо-Западе Челябинска. Пенсионерке позвонила на домашний телефон женщина, которая представилась ее дочерью. Она сказала, что стала виновницей серьезного ДТП и получила травмы. Чтобы замять дело, некие правоохранители потребовали деньги.

После этого пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что за денежными средствами для ее дочери подъедет водитель. У потерпевшей в наличии было только 300 000 рублей, их она передала вскоре прибывшему мужчине.

Позже пенсионерки позвонила ее настоящая дочь. В ходе разговора выяснилось, что никакой аварии не было. Потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

— По данному факту в отделе полиции «Северо-Западный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас ведется поиск злоумышленников. В полиции напоминают: в подобных ситуациях нужно оставаться спокойным, чтобы не попасться на уловки мошенников. В первую очередь следует связаться с самим человеком, который якобы попал в беду. Если же он не берет трубку, то позвонить кому-либо из его окружения.

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