В Челябинской области женщина убила своего сожителя из Узбекистана на глазах у подруги

Женщину задержали росгвардейцы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области жительница Пласта убила кухонным ножом своего сожителя из Узбекистана. Инцидент произошел на глазах у подруги женщины. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Ночью полицейским поступило сообщение о поножовщине в одном из домов. На место происшествия отправили сотрудников Росгвардии, которых встретила девушка. Она рассказала, что находилась в гостях у пары. По ее словам, в какой-то момент хозяйка жилья начала ссориться со своим сожителем и ударила его кухонным ножом в грудь.

— Подозреваемая была задержана. Ей оказалась ранее не судимая 29-летняя местная жительница, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Девушка также вызвала на место экстренные службы. Однако получивший ранение 21-летний гражданин Узбекистана скончался на месте.

Орудие убийства изъяли, а в отношении задержанной возбудили уголовное дело. Сейчас ведется следствие.

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