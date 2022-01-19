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Происшествия19 января 2022 7:06

В школе Челябинской области умер девятиклассник

У школьника пошла кровь изо рта
Олег КОСТЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Возле школы стояла реанимация. Фото: Соцсети.

Возле школы стояла реанимация. Фото: Соцсети.

В Копейске Челябинской области во время занятий в школе №7 умер девятиклассник. Информация об этом появилась в одной из местных групп в ВКонтакте. По некоторым данным, ребенок скончался во время урока физкультуры. Как сообщила КП-Челябинск одна из учениц этой школы, подросток бегал на физкультуре, резко упал, у него пошла кровь изо рта и начались судороги.

В школе от комментария отказались. Информация уточняется.

Обновлено в 12:43:

— Днем 19 января ученику 9 класса 7-й школы стало плохо на уроке физкультуры. Были оперативно проведены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не помогли. Сейчас на месте работают следственные органы. Причина смерти выясняется. Администрация Копейского городского округа держит ситуацию на контроле, -прокомментировали ситуацию в пресс-службе Копейска.

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