В Челябинской области готовятся развернуть «ковидные» койки: плюс 20% к четвертой волне

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В связи с появлением нового штамма «омикрон», в Челябинской области готовятся развернуть на 20% «ковидных» коек больше, чем в пик четвертой волны. Тогда было 8853. Об этом сообщила на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Сейчас развернуто 1726 коек. Из них 22% свободных.

Понадобится ли такое большое количество мест, пока не понятно. Считается, что новый штамм менее патогенный, однако заболевших больше. Кроме того, доля детей может вырасти до 15%.

Напомним, в минувшие выходные Челябинской области был подтвержден первый случай «омикрона». Это беременная женщина, за границу она не выезжала.