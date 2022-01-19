В Челябинске 91-летний пенсионер замерз насмерть, упав с моста

Узкая тропинка над водой ничем не огорожена. Фото: отделение ОНФ в Челябинской области

В Челябинске из-за несчастного случая погиб 91-летний труженик тыла. Он сорвался с неогороженного моста в поселке Старое Першино и упал в воду, а прохожие не смогли вовремя заметить несчастье из-за густых зарослей кустарника.

О трагедии рассказали в региональном отделении «Общероссийского народного фронта». Туда обратились родные погибшего.

91-летний Эдгар Пацер пропал 13 января. Пенсионер пошел за продуктами в местный супермаркет. Камера наблюдения в магазине сняла, как он выходит на улицу с сумкой покупок. После этого пожилого человека никто не видел. Через насколько часов в техническом водоеме полицейские нашли сначала сумку и продукты, а затем и отнесенное течением в сторону тело погибшего.

— Здесь нет бордюра, мостик плавно переходит в обрыв, видимо, мой отчим в сумерках просто наступил на край и сорвался вниз. Похоже, что какое-то время он пытался выбраться. В руке был зажат пучок засохшей травы. Но не смог и замерз насмерть, — рассказала приемная дочь погибшего Наталья Савостьева.

После трагического происшествия кусты вырубили, теперь ветки не перегораживают обзор возле небольшого моста. Но ограждения на его краю по-прежнему нет. Пешеходам приходится двигаться по узкой дорожке, отступить с которой некуда — рядом едут автомобили.

Активисты ОНФ выяснили, что мост — единственная дорога между частным сектором и социальными объектами — продуктовым магазином, двумя школами. По небезопасной дороге каждый день ходят дети и пенсионеры.

Общественники обратились в прокуратуру и мэрию Челябинска с требованием разобраться в ситуации и устранить опасность.

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