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Общество19 января 2022 8:35

В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за строительства опасного газопровода

Протянутым к жилым домам трубами оказалось невозможно пользоваться
Елена КОЛЧИНА
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Трубы проложили с нарушениями промышленной безопасности

Трубы проложили с нарушениями промышленной безопасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области построили непригодный для использования газопровод. Ущерб составил 55 млн рублей. Отвечать за потери предстоит сотрудникам администраций Укского сельского поселения и Ашинского района. В отношении их возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, газопровод к жилым домам в селе Ук поэтапно тонули с 2018 до 2020 года. Затем работы официально приняли.

Но позже выяснилось, что использовать газопровод нельзя: его построили с грубыми нарушениями, без устранения которых запускать газ в трубы опасно.

Жители остались без газа, а бюджет потерял деньги, вложенные в строительство и в оплату обслуживания газопровода.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, — сообщили о ходе начатого в Ашинском районе расследования в СУ Следственного комитета по Челябинский области.

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