В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за строительства опасного газопровода

Трубы проложили с нарушениями промышленной безопасности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области построили непригодный для использования газопровод. Ущерб составил 55 млн рублей. Отвечать за потери предстоит сотрудникам администраций Укского сельского поселения и Ашинского района. В отношении их возбудили уголовное дело о превышении полномочий.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, газопровод к жилым домам в селе Ук поэтапно тонули с 2018 до 2020 года. Затем работы официально приняли.
Но позже выяснилось, что использовать газопровод нельзя: его построили с грубыми нарушениями, без устранения которых запускать газ в трубы опасно.
Жители остались без газа, а бюджет потерял деньги, вложенные в строительство и в оплату обслуживания газопровода.
— В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, — сообщили о ходе начатого в Ашинском районе расследования в СУ Следственного комитета по Челябинский области.
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