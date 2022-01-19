Ирина Гехт рассказала, ждет ли челябинских школьников новый дистант

Учителя и родители опасаются очередного дистанта
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
После выявления первого случая «омикрона» в Челябинской области, учителя и родители школьников начали опасаться, что их снова переведут на дистант. Пока этого не планируется, сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Решение будет приниматься по мере развития ситуации.
Между тем в регионе случаются абсурдные ситуации. На брифинге журналисты рассказали о странной ситуации со школьниками-двойняшками: одного ребенка изолировали, второй должен ходить за занятия.
— Исходя из контагиозности (заразительности. — Прим. ред.) нового штамма, это будут семейные очаги. Так что семьи надо отправлять на дистант и карантин, — отметила Ирина Гехт.
Также в регионе выявляют случаи гриппа — 146 детей и 78 взрослых. Ни один не был привит, подчеркнула Ирина Гехт.
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