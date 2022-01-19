В Челябинской области двух пешеходов за сутки сбили насмерть

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области два пешехода за сутки умерли после наезда автомобилей.

Первое ДТП случилось вечером 18 января на улице Маслова в Коркино. Kia Ceed под управлением 27-летнего водителя сбила 67-летнего мужчину. Пешеход пытался пересечь дорогу на участке, где переход запрещен. Пострадавший получил тяжелые травмы и умер на месте происшествия.

Второй инцидент произошел ночью 19 января на дороге «подъезд к Екатеринбургу» в Кунашакском районе. 24-летний водитель Daewoo Nexia сбил 35-летнего мужчину, который шел в попутном машине направлении. Пешеход также скончался на месте происшествия.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что полицейские сейчас выясняют все обстоятельства аварий. За сутки помимо двух ДТП с погибшими пешеходами случилось еще три, в которых пешеходы остались живы, но получили различные травмы.

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