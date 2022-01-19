Челябинск оказался четвертым в России городом по интенсивности крещенских морозов

Челябинцы проявляют морозоустойчивость Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск занял четвертое место в рейтинге российских городов-миллионников с самыми свирепыми крещенскими морозами. Перечень составили аналитики сервиса «Яндекс.Погода» на основе данных о средней температуре воздуха 19 января за 10 лет.

В Челябинске такая температура оказалась равна -13 градусам.

Первые три строчки рейтинга заняли сибирские мегаполисы. В Омске, Новосибирске и Красноярске 19 января в среднем бывает -16 градусов.

На пятом месте Екатеринбург — там всего на полградуса теплее, чем в Челябинске.

Самая мягкая погода в Крещение в Ростове-на-Дону: в среднем -2,4 градуса.

Добавим, за последние 10 лет самым холодным выдалось Крещение в 2018 году. Тогда температура воздуха в Челябинске опускалась до -26 градусов.

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