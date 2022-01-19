Для гидов и проводников в Челябинской области введут обязательную платную аттестацию

Гидам придется платить, чтобы подтвердить свой статус и попасть в федеральный реестр. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Законодательном собрании Челябинской области готовятся принять поправки в региональный закон «О содействии развитию туризма». Документ одобрили на комитете по экономической политике и предпринимательству. С 1 июля 2022 года начнется обязательная аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Проводить ее будет министерство экономического развития Челябинской области.

— Будут созданы аттестационные комиссии для экскурсоводов, все сведения будут внесены в единый реестр, утверждены формы нагрудной идентификации, — рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева. — Закон будет способствовать развитию конкуренции.

Федеральный закон об аттестации гидов-переводчиков, экскурсоводов и инструкторов-проводников был принят в 2021 году. Аттестацию необходимо проходить каждые 5 лет. За процедуру гидам предстоит заплатить госпошлину. В Челябинской области она составит 1300 рублей. Закон вступит в силу 01 июля 2022 года. С этого момента гидам дается один год, чтобы выполнить новые требования.

Однако аттестацию нужно проходить не всем.

— Исключением являются компании, которые занимаются промышленными туризмом, —- уточнила Наталья Лугачева. — Если сотрудник предприятия состоит в трудовых отношениях и проводит сопровождение экскурсии, аттестация для него не обязательна.

Также нововведение не коснется религиозных организаций, компаний, которые не получают доход.

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