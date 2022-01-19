В Челябинске задержали грабителя, отобравшего велосипед у доставщика еды

Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

В Челябинске ограбили 20-летнего курьера по доставке еды. Неизвестный мужчина отобрал у него велосипед стоимостью в десять тысяч рублей. Как сообщили в ГУ МВД Челябинска, грабитель уже задержан.

Известно, что курьер развозил заказы в Калининском районе. В этот момент его остановил подвыпивший мужчина. Он ударил молодого человека и отобрал велосипед.

Сразу после нападения курьер обратился с заявлением в полицию. Он описал приметы грабителя, а информация о произошедшем была передана сотрудникам патрульно-постовой службы, которые вскоре нашли злоумышленника.

— При отработке близлежащей территории по приметам, указанным потерпевшим, полицейскими был задержан подозреваемый в грабеже местный житель, 1995 года рождения, ранее неоднократно судимый. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, — сообщили в ГУ МВД по городу Челябинску.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело о грабже. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, и в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Парню грозит до семи лет лишения свободы.

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