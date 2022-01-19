В Курганской области осудили хозяйку батута за травму, полученную шестилетним ребенком во время прыжков

Ребенок вылетел через перекладины надувной стены аттракциона. Фото: архив "КП".

В Курганской области суд вынес приговор предпринимательнице, у которой во время сеанса на батуте травмировался чужой ребенок. Женщину признали виновной по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в Шадринском районе в августе 2020 года. Обвиняемая предоставляла батут с горкой за определенную плату. Как раз во время одного из сеансов пострадал шестилетний ребенок – он вылетел через перекладины надувной стены аттракциона и упал на землю, получив перелом руки.

Суд установил, что батут работал с нарушениями требований безопасности. Предпринимательнице назначили 320 часов обязательных работ. Также она должна выплатить родителям ребенка 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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