Челябинцев предупредили о возможном неприятном запахе на улицах

В соцсетях жаловаться на смог уже начали жители Ленинского района Челябинска Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске вновь возможно проблемы с чистотой воздуха, жители в ближайшее время могут заметить дымку и ощутить неприятный запах в воздухе С вечера 19 января в городе введен режим неблагоприятных метеоусловий. Он продолжится минимум до 19:00 пятницы, 21 января.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что рассеиванию вредных примесей в атмосфере до этого времени буду мешать слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия воздушных потоков.

Предупреждение об НМУ объявили также на территории Коркино и Карабаша.

По прогнозам метеорологов, 21 и 22 января ветер будет неустойчивым, не более 6 метров в секунду. А по ночам будут наступать резкие похолодания: до — 28 градусов.

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