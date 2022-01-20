В Челябинске началась массовая эвакуация школ

На днях была массовая эвакуация в соседнем Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 20 января, в Челябинске эвакуировали несколько учебных заведений. В соцсетях сообщается о школах №24, 33 и 92. Пока подтверждается информация по 24-й.

— Никаких сообщений о минировании нам не поступало, школу не эвакуируем, — заявила КП-Челябинск Галина Чикунова, директор школы №92

Как сообщают в соцсетях, сообщение поступило после третьего урока. Второй смене сказали не приходить на занятия — они пройдут дистанционно.

Новость дополняется.

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