В Челябинске началась массовая эвакуация школ

На днях была массовая эвакуация в соседнем Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В среду, 20 января, в Челябинске эвакуировали несколько учебных заведений. В соцсетях сообщается о школах №24, 33 и 92. Пока подтверждается информация по 24-й.
— Никаких сообщений о минировании нам не поступало, школу не эвакуируем, — заявила КП-Челябинск Галина Чикунова, директор школы №92
Как сообщают в соцсетях, сообщение поступило после третьего урока. Второй смене сказали не приходить на занятия — они пройдут дистанционно.
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