Во всех школах Челябинска отменили занятия первой и второй смены

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Во всех школах Челябинска отменили занятия. Об этом КП-Челябинск рассказали в Комитете по делам образования.

— В рамках наших полномочий можем сказать, что занятия отменены во всех школах Челябинска. Более подробную информацию узнавайте в правоохранительных органах, — рассказала пресс-секретарь комитета по делам образования Екатерина Самарина.

Напомним, сейчас во всех школах проходит эвакуация учеников и сотрудников.

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