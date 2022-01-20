Во всех школах Челябинска отменили занятия первой и второй смены

Фото: Кирилл ЛЕЖАК
Во всех школах Челябинска отменили занятия. Об этом КП-Челябинск рассказали в Комитете по делам образования.
— В рамках наших полномочий можем сказать, что занятия отменены во всех школах Челябинска. Более подробную информацию узнавайте в правоохранительных органах, — рассказала пресс-секретарь комитета по делам образования Екатерина Самарина.
Напомним, сейчас во всех школах проходит эвакуация учеников и сотрудников.
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