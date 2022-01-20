Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 января 2022 6:32

Во всех школах Челябинска отменили занятия первой и второй смены

В учебных заведениях проходит эвакуация
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Во всех школах Челябинска отменили занятия. Об этом КП-Челябинск рассказали в Комитете по делам образования.

— В рамках наших полномочий можем сказать, что занятия отменены во всех школах Челябинска. Более подробную информацию узнавайте в правоохранительных органах, — рассказала пресс-секретарь комитета по делам образования Екатерина Самарина.

Напомним, сейчас во всех школах проходит эвакуация учеников и сотрудников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru