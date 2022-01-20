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Происшествия20 января 2022 8:45

Уроки второй смены в школах Челябинска рекомендовали перевести на дистант

Меры приняты из-за ложных сообщений о минировании
Ольга ЩАПИНА
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Школьников Челябинска внезапно отпустили домой

Школьников Челябинска внезапно отпустили домой

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Сегодня во всех школах Челябинска отменили занятия из-за ложных сообщений о минировании. Некоторых школьников первой смены эвакуировали и отправили домой, в некоторых отменили только последние уроки. Рекомендации по формату занятий во вторую смену озвучила мэрия.

— Занятия второй смены рекомендуется провести дистанционно, — говорится в сообщении администрации Челябинска. — Учреждения дополнительного образования и детские сады работают в штатном режиме.

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