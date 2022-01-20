Уроки второй смены в школах Челябинска рекомендовали перевести на дистант

Школьников Челябинска внезапно отпустили домой
Фото: Кирилл ЛЕЖАК
Сегодня во всех школах Челябинска отменили занятия из-за ложных сообщений о минировании. Некоторых школьников первой смены эвакуировали и отправили домой, в некоторых отменили только последние уроки. Рекомендации по формату занятий во вторую смену озвучила мэрия.
— Занятия второй смены рекомендуется провести дистанционно, — говорится в сообщении администрации Челябинска. — Учреждения дополнительного образования и детские сады работают в штатном режиме.
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