Что известно о минировании школ в Челябинске 20 января 2022 года

Родители спешно забирают детей из школ Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Сегодня, 20 января, по Челябинску, как и по многим городам России, прокатилась волна сообщений о минировании школ. Руководству десятка учебных учреждений пришлось прервать уроки и эвакуировать детей. «Комсомолка» собрала хронологию событий.

Первые сообщения поступили утром, во время третьего урока первой смены. Точнее сказать нельзя — правоохранительные органы ситуацию не комментируют. Информация о том, что детей уводят с занятий, появилась в соцсетях. Сначала речь шла о школах №24, 33 и 92. Позже информация «посыпалась» и от других школ. Там сразу предупредили — во вторую смену можете не приходить.

В комитете образования Челябинска сообщили, что занятия отменили во всех школах города. Позже эту информацию подтвердили в ЕДДС Челябинска со ссылкой на решение оперативного штаба города Челябинска.

— В рамках наших полномочий можем сказать, что занятия отменены во всех школах Челябинска. Более подробную информацию узнавайте в правоохранительных органах, — рассказала пресс-секретарь комитета по делам образования Екатерина Самарина.

Редакции КП-Челябинск удалось узнать причину эвакуации — в несколько учебных заведений поступили сообщения на электронную почту о заложенных взрывных устройствах. Предполагается, что они были сделаны с американского IP-адреса. Скорее всего, чтобы не наводить панику и не подвергать риску учеников множество школ, было принято решение об отмене занятий во всех учебных заведениях. Это позволит оперативным службам тщательно проверить сообщения.

Руководство школ Челябинска, чтобы не наводить панику, отпустило детей с уроков, называя разные причины — от отключения воды до подготовки к соревнованиям.

Чтобы не поднимать панику, в школах говорят о коммунальных авариях. Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Наш корреспондент отправился в ближайшие школы, чтобы узнать, как там обстоят дела. В гимназии №1 уроки проходят в обычном режиме. Внимательный охранник попытался выгнать нашего коллегу. И хотя занятия в школах отменили, но в некоторых учреждениях прерывать учебный процесс отказались.

— Прочитала новости, позвонила учительнице. Она сказала, что им информация об эвакуации не поступала. У них через 20 минут закончатся занятия. Скорее всего, всех отпустят, — рассказала мама ученицы филиала школы № 104.

А родителям школы №124 сообщили, что занятия будут проходить дистанционно. Сначала родители предположили, что нет воды и света. Но потом прочитали в СМИ, что занятия отменены во всей школы.

— Уроки еще идут. Потом факультатив планируется.

В школе №30 на Володарского родителям сказали забрать детей пораньше. Про сообщения о минировании не говорили, передает корреспондент КП-Челябинск.

А директор 31 лицея Александр Попов дал шикарный комментарий на вопрос о причинах отмены занятий:

— Я ничего не знаю, я тугоухий и тупоумый.

Что интересно, во многих школах ссылаются на коммунальные проблемы — где-то проблемы с водой, где-то с отоплением. Вероятнее всего, это делают, чтобы не наводить панику.

За силовиков ответили в мэрии Челябинска. Администрация подтвердила, что правоохранительные органы проверяют ложные анонимные сообщения

— Специалисты осматривают школы и их территории. Взрывных устройств и иных угроз не обнаружено, — говорится в информации мэрии.

Мы собираем подробную информацию в онлайн-трансляции.

ХРОНИКА МИНИРОВАНИЙ

2022 год в России начался с волны «минирований» учебных заведений. В детсады, школу и вузы начали поступать сообщения о заложенных взрывных устройствах, это потребовало проведения эвакуаций и тщательной проверки зданий .

В Екатеринбурге массовая эвакуация прошла 12 января. Она коснулась 151 школы, 11 вузов и 10 колледжей. 17 января угрозы возобновились. В этот же день «минирования» начались в Ростове. Сообщения поступили в 92 школы. Угроза не подтвердилась.

13 января отменили занятия во всех школах Самары. Причиной тоже стали угрозы теракта. Как сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией, послание было пугающим:

— «Буду краток, я и моя банда отморозков заложили тротил более чем в 20 школах по всему городу и у нас есть дробовики и патроны. Но трудно угадать вовремя, что это за школы. Тик так, тик так. Вы уже смотрели художественный фильм про «Колумбайн» основанный на реальной истории? Мы снимем для всех Вас документальный! Сегодня!!!»

19 января в нескольких школах Новосибирска, Красноярска и Архангельска и Якутска начали массовую эвакуацию. Сообщения также рассылались в детские сады и вузы. При этом «минирования» продолжаются на протяжении нескольких дней.

В Хабаровке 19 января школы также получили сообщения с угрозами. Интересно, что в электронном письме упоминался певец и художник Эдвин Симонович.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести в Новосибирске доследственную проверку по фактам рассылки сообщений. Предварительно известно только одно, что письма приходили с иностранных IP-адресов.

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