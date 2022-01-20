В Челябинской области резкие скачки температуры начнутся с похолодания до -33

С переменами погоды возникнут туманы и изморозь Фото: Василий Вахрин

Жителей Челябинской области предупредили о периоде резких температурных скачков. Он начнется уже в ночь на пятницу 21 января, когда похолодает до -22, -27, а в низинах — и до -33 градусов.

Днем в пятницу значительно потеплеет, метеорологи прогнозируют от -15, до -5 градусов. При этом возможно появление туманов и изморози. В Челябинске у тумана может быть неприятный запах, в городе снова объявлен режим НМУ.

В ночь на субботу снова похолодает до -22, -27, а в низинах температура воздуха опустится до -32 градусов.

В субботу днем воздух прогреется до -12, -7, а в ночь на воскресенье опять охладится до -27, -32 градусов.

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