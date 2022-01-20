В Челябинской области студентов из Южной Америки искупали в проруби ради культурной адаптации

Иностранцы поучаствовали в праздновании Крещения не только в Чебаркуле, но и в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области в традиционных крещенских купаниях поучаствовали иностранцы и заключенные.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», группу студентов из стран Африки, Южной Америки и Ближнего Востока привезли в чебаркульский храм Преображения Господня. Поездку организовал центр социальной и культурной адаптации Челябинского государственного института культуры.

За двое суток в холодную воду успели погрузиться более 20 тыс. жителей региона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гости из Анголы, Бразилии, Колумбии, Сирии, Ирака и Египта вместе с жителями Чебаркуля поучаствовали в крестном ходе, а потом окунулись в купель на озере Чебаркуль.

— Было настолько холодно, что даже тела не чувствовал. Остались прекрасные впечатления. Так красиво все было, и на душе стало хорошо, — рассказал приехавший на учебу из Колумбии Габриель Фрайха.

Крещенские купания устроили также для осужденных в Челябинской области. Вывезти верующих из места лишения свободы на водоем нельзя, так что на территории колонии соорудили мини-бассейн в форме креста. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН, погрузиться в освященную воду пожелали более 200 заключенных. В построенном в колонии храме в Крещение провели богослужение.

Из металлических листов собрали импровизированную крещенскую купель. Фото: ГУФСИН по челябиснкой области

— Благодаря вере, общению с батюшкой, многие из осужденных переосмысливают свою жизнь и совершенные в прошлом поступки. Как показывает практика, среди тех, кто принимает участие в жизни православной общины и регулярно посещает храм, процент рецидива минимален, — рассказал замначальника ИК-6 Анатолий Жаворонков.

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